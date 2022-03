Allerta meteo sull'Abruzzo: domenica 6 marzo c'è il rischio valanghe

Allerta meteo in Abruzzo per domenica 6 marzo. Il Centro Funzionale, tenuto conto del bollettino valanghe emesso in data odierna dal Servizio Meteomont dei carabinieri, comunica che per tutta la giornata di domenica è prevista l'allerta arancione (criticità moderata) per rischio valanghe.

Le zone interessate sono il Gran Sasso est e ovest, la Majella e il Parco nazionale d'Abruzzo.

Il Centro Funzionale d'Abruzzo invita "i Comuni in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione alle aree antropizzate interessate da innevamento".