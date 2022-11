Meteo, caldo anomalo agli sgoccioli: le previsioni a Chieti e dintorni

Ultimi giorni di caldo anomalo: con l'arrivo di novembre l'autunno inizia finalmente a fare sul serio. Restano ancora pochi giorni di stabilità in Abruzzo secondo le previsioni di Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com, che annuncia un netto peggioramento a partire da venerdì 4 novembre.

"Sull'Abruzzo - spiega - nella giornata di mercoledì 2 novembre è previsto tempo stabile e asciutto, tra sole e nuvolosità irregolare; temperature massime in lieve calo, ma pur sempre miti per il periodo. Giovedì sarà caratterizzato ancora da tempo stabile tra sole e nuvolosità sparsa, in aumento entro sera, complice un progressivo cambio della circolazione atmosferica, con possibilità per isolati piovaschi sull'aquilano. Netto peggioramento venerdìper il transito di una perturbazione Nord atlantica che porterà rovesci diffusi anche a carattere temporalesco, localmente intensi".

Inizierà dunque una fase instabile accompagnata da un rinforzo dei venti da sud-sudovest e da un calo delle temperature che molto probabilmente si concretizzerà ulteriormente nel weekend.

Meteo Chieti

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da tempo stabile, tra sole e nubi stratificate di passaggio. Le temperature massime saranno di 21-22°C. Giovedì il meteo sarà ancora stabile, tra sole e nubi irregolari. L'instabilità è attesa per venerdì, specialmente nella seconda metà di giornata, con rovesci diffusi e temporali anche intensi e temperature in calo.