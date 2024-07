Il grande caldo si prende una pausa? Le previsioni fino a lunedì

Sarebbe in parziale attenuazione il grande caldo che nelle ultime settimane ha caratterizzato il clima a Chieti come in tutto l'Abruzzo, con l'arrivo di qualche rovescio o temporale.

A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com. "L’anticiclone responsabile della forte ondata di caldo che sta interessando la nostra regione verrà insidiato nella giornata di sabato da un primo fronte di instabilità in discesa dall’arco alpino verso parte delle regioni

centrali. Qualche pioggia farà la sua comparsa nel pomeriggio sulle zone interne, esaurendosi in serata. La giornata sarà ancora piuttosto calda, ma le temperature massime perderanno diversi gradi rispetto a venerdì, attestandosi sui 30/33°C" spiega Lorenzo Badellino.

A Chieti le massime torneranno a essere di circa 29°C e le minime di 23°C.

Domenica, invece, il fronte si allontanerà verso i Balcani e la giornata sull’Abruzzo risulterà serena o poco nuvolosa, salvo un po’ di variabilità diurna sulle zone interne appenniniche ee temperature torneranno ad aumentare, con le massime che raggiungeranno i 33/36°C. Lunedì però un nuovo fronte in arrivo dall’Atlantico determinerà un peggioramento, con rovesci e temporali sparsi, seppur alternati a parziali schiarite. Le temperature subiranno una decisa diminuzione e a fatica supereranno i 30°C.