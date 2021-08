Meteo, arriva l'alta pressione africana: caldo molto intenso la prossima settimana

Già da domenica si potranno registrare massime fino a 34-36 gradi in Abruzzo

"Nuova settimana piuttosto rovente sull’Italia: caldo africano e afa per giorni, con punte di oltre 40°C al Centro Sud. Anche al Nord il tempo tornerà più stabile, salvo isolati piovaschi sulle Alpi”. A dirlo è Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com che spiega come "l’alta pressione africana nel corso della prossima settimana tornerà protagonista sulla nostra penisola, con l’ennesima ondata di caldo africano, in particolar al Sud e sulle Isole maggiori”.

CALDO MOLTO INTENSO LA PROSSIMA SETTIMANA, POTREBBE ESSERE LA PIU’ CALDA DELL’ESTATE

“Entro il fine settimana” – prosegue Mazzoleni- “il caldo si farà sentire distintamente anche al Centro e in Val padana con massime diffusamente oltre i 35/36°C, con picchi di 39/41°C su vallate e pianure interne di Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana, possibili sino a 39/40°C anche in Emilia”.