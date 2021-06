Caldo e afa, picchi di 37°C: l'anticiclone africano è arrivato

La prima ondata di calore duratura dell'estate non lascia scampo all'Abruzzo: le previsioni

Nuova settimana in compagnia dell'anticiclone africano in Abruzzo, come nel resto d’Italia, che già nella giornata di oggi, domenica, ha annunciato il suo ingresso con caldo e afa.

L’Italia è sotto la cappa africana, confermano le previsioni di 3bmeteo.com, in particolare a sud si prepara una severa ondata di calore. “Per diversi giorni – dice il meteorologo Edoardo Ferrara - le regioni meridionali potranno toccare picchi di 40°C sulle zone interne, se non anche superiori ai 42-43°C sulla Sicilia. Qualche grado in meno lungo le coste ma con afa elevata e temperature percepite comunque molto alte”.

In Abruzzo il clima sarà soleggiato e molto caldo, con valori costantemente superiori ai 34-35°C sulle vallate interne, intorno ai 30°C sulle coste, picchi fino a 37°C. Giornate da bollino rosso da lunedì a sabato anche a Chieti con allerta afa.

Un cambiamento del tempo potrà essere possibile sul finire della prossima settimana, ma necessita di ulteriori conferme.