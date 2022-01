Allerta meteo, peggioramento in vista domenica: aria fredda e neve a bassa quota

Meteo in peggioramento sull’Abruzzo da domani, domenica 9 gennaio. Il dipartimento della Protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domenica e le successive 24-36 ore quando “si prevedono nevicate a quote superiori a 400-600 metri sui settori orientali di Umbria e Lazio e sull’Abruzzo - si legge - in estensione nel pomeriggio sul Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati; possibili sconfinamenti fino a bassa quota sull’Abruzzo”.

A confermare il progressivo peggioramento sull'Abruzzo è anche il meteorologo di 3Bmeteo.com, Stefano Ghisu, che parla di un impulso molto freddo di matrice artica in arrivo. “La giornata di domenica sarà caratterizzata da un rapido aumento delle nubi nel corso del mattino - spiega - e prime precipitazioni nel pomeriggio, nevose a partire dai 500-700 metri; aria fredda che irromperà in maniera decisa nel corso della sera, con precipitazioni diffuse e quota neve in ulteriore calo, a partire dai 100-200 metri. Pioggia lungo le coste”.

A Chieti sarà una domenica caratterizzata da un progressivo peggioramento di stampo artico, con rapido aumento delle nubi già al mattino e prime precipitazioni nel corso del pomeriggio a carattere piovoso. In serata, quando irromperà aria più fredda in quota, arriverà la neve, prevista anche nel corso della notte del 10 gennaio, con accumuli localmente prossimi i 15-20 cm. Le temperature saranno comprese tra 8 e 0°C.