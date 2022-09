Nuova allerta meteo della Protezione civile in Abruzzo tra sabato e domenica

Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale l?avviso di condizioni meteorologiche dalla serata di oggi, sabato 24 settembre 2022, e per le successive 24-36 ore, quando, si legge, ?si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, specie sui settori costieri e meridionali, in estensione a Campania, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale?.

Inoltre, dalle prime ore di domani, domenica 25 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 25 settembre, allerta arancione su Lazio, Molise, Toscana e Campania e allerta gialla in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Toscana.