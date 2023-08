Allerta meteo sull'Abruzzo, da lunedì tornano pioggia e vento

Il Centro funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione civile nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dal pomeriggio di oggi, domenica 27 agosto 2023, e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Sardegna nord-occidentale, in estensione dalle prime ore di domani, lunedì 28 agosto 2023, e per le successive 24-36 ore a Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise.

Dalle prime ore di domani, lunedì 28 agosto 2023, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.