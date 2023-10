Emessa un'allerta meteo per l'Abruzzo, in arrivo venti forti e rovesci

Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica che oggi, 19 ottobre, è stato emesso dal Dipartimento della protezione civile nazionale un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'allerta meteo prevede che: “Dalle prime ore di domani, venerdì 20 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte su Liguria, Sicilia, Puglia, Toscana, Umbria e Marche”, in progressiva estensione anche nella nostra regione, oltre che in altre regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Calabria).

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.