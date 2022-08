Allerta meteo nel Chietino: settembre inizia con temporali e raffiche di vento

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse sull’Abruzzo è stato emanato poco fa dal Dipartimento della Protezione civile nazionale. L’allerta meteo riguarda in particolare la provincia di Chieti - che già dal pomeriggio di oggi è interessata da rovesci - ed è stata riportata dal Centro Funzionale d'Abruzzo.



“Dalle prime ore di domani, giovedì 1 settembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Molise e Campania, - si legge - in estensione a Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, specie settori nord-orientali e isole Eolie".

Nell'avviso si specifica che "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.