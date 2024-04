Allerta meteo gialla sull'Abruzzo: temporali e calo delle temperature nel weekend

"Rischio idrogeologico temporali", per la giornata di oggi (sabato 20 aprile), sull'Abruzzo, compresa la provincia di Chieti. Il Centro funzionale d'Abruzzo ha comunicato infatti che è prevista un'allerta gialla

E le previsioni meteo degli esperti confermano un ritorno meteorologico dell'inverno. Secondo gli esperti di 3bMeteo, oggi, sull'Abruzzo, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano e in intensificazione serale. Nello specifico su litorali, subappenninche e sull'Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sui massicci centrali nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio, in intensificazione serale. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali.

Per domenica, secondo i meteorologi, la circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico, sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Poco nuvoloso al pomeriggio. Cieli nuvolosi in serata; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino. Assorbimento dei fenomeni al pomeriggio con locali schiarite. Nuovo peggioramento serale con deboli nevicate; sull'Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a settentrionali.

