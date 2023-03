Allerta meteo gialla in buona parte d'Abruzzo: "In arrivo venti forti"

Allerta meteo gialla in buona parte dell’Abruzzo per la giornata di domani, venerdì 10 marzo, con venti forti sull’Italia.

Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani "venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte o localmente fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione a Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria, in particolare sui settori costieri e sui rilievi, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di domani, è stata valutata allerta gialla su alcuni settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria".

Per la giornata di domani il Centro funzionale d’Abruzzo comunica che è prevista “criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su abru-b (bacino dell'Aterno), abru-d1 (bacino alto del Sangro) ed abru-e (Marsica)” invitando “i comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi”.

Inoltre, fino alle 24 di oggi, giovedì 9 marzo, il Centro funzionale d’Abruzzo, tenuto conto dell'ultimo bollettino valanghe, riporta un'allerta arancione di 'criticità moderata' per rischio valanghe su Maiella, Gran Sasso est e ovest.