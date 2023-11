Nuova allerta meteo sull'Abruzzo: attesi venti da forti a burrasca

Nuova allerta meteo nel weekend emessa dal dipartimento della Protezione civile nazionale.

Come rende noto il Centro funzionale d'Abruzzo l’avviso di condizioni meteorologiche avverse è valido dalla notte di oggi, giovedì 16 novembre 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca su Piemonte, Emilia Romagna e Toscana in estensione, dalla mattina di domani, venerdì 17 novembre 2023, e contestuale progressiva rotazione dai quadranti a provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

"Sono attesi - si legge - rinforzi fino a burrasca forte sui settori costieri ed appenninici delle sopracitate regioni. Forti mareggiate lungo le coste esposte".