Nuova allerta meteo in Abruzzo: rischio valanghe su Gran Sasso e Maiella

Una nuova allerta meteo che riguarda anche l'Abruzzo è stata diramata dalla protezione civile per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio.

L'avviso prevede, a partire dal primo pomeriggio, "venti forti o di burrasca meridionali, con raffiche di burrasca forte sulla Puglia; nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri su Abruzzo, Molise e Lazio meridionale, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri sulle zone vallive interne del Lazio meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su Abruzzo e Molise; nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 600-800 metri sulla Campania, in abbassamento fino ai 400-600 metri sulle zone interne settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria, specie settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento".

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata una allerta gialla sull’intero Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna, parte di Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e una allerta arancione in Campania.

Il Centro funzionale d’Abruzzo tenuto conto del bollettino valanghe emesso in data odierna dal servizio Meteomont dell’Arma dei carabinieri, comunica inoltre una condizione di “allerta arancione/criticità moderata per rischio valanghe su Gran Sasso, parco nazionale d’Abruzzo, Maiella e Velino-Sirente”.