Afa e caldo su tutta l'Italia, l'anticiclone dà tregua solo nel fine settimana

Afa e caldo fino a sabato. L'ondata di caldo africano sull'Italia non dà tregua. Nella giornata di oggi si contano ben 16 città da bollino rosso, nessuna in Abruzzo tuttavia. Il numero è destinato ad aumentare nella giornata di mercoledì 23 agosto.

Le città da bollino rosso

Sono ben 16 le città da bollino rosso, secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute. Domani le città con il livello massimo d'allerta per le conseguenze sulla salute diventeranno 17. Non ci sono città abruzzesi. Nel dettaglio, le città più calde oggi sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. A queste si aggiungerà domani Venezia. Delle 27 città monitorate, nessuna è da bollino verde (livello 0 di allerta).

L'ondata di caldo africano

Secondo le previsioni di 3bmeteo, nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale raggiungerà la sua massima potenza: "Questa nuova ondata di calore sta interessando in modo più diretto il Centronord - spiegano gli esperti - e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Previste temperature massime in genere comprese tra 35 e 38°C ma con qualche picco localmente prossimo ai 39-40°C non escluso su Pianura Padana occidentale, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche grado in meno tra Marche e Abruzzo complici venti da Nordest ma con afa alle stelle; afa che si farà sentire in modo deciso anche sulla Pianura Padana, aumentando la percezione del caldo". Un'ondata di caldo da record per il Nord Italia, come testimoniato anche dai picchi raggiunti sulle Alpi e dallo zero termico registrato a quote eccezionali.

Nel frattempo, al Sud sono attese temperature sempre sopra la media, ma senza particolari eccessi. Le temperature massime non dovrebbero superare in genere i 34-35°C salvo qualche picco localmente superiore su Foggiano, Materano, Cosentino e Sicilia interna. Farà eccezione la Campania, dove specie sulle zone settentrionali si potranno sfiorare picchi di 37-39°C. Punte di 36-38°C possibili anche sulla Sardegna interna.

L'afa e il caldo si faranno sentire anche nelle ore notturne, in particolare su Valpadana, zone costiere e in generale nei grandi centri urbani: "Su queste aree ci attendono notti tropicali - spiegano gli esperti di 3bmeteo - ovvero con temperature minime che in alcuni casi non scenderanno al di sotto dei 25°C: addirittura in Liguria i valori minimi potrebbero mantenersi al di sopra dei 27-28°C. Intorno alle ore 21-22 le temperature potrebbero risultare ancora intorno ai 30-31°C in Pianura Padana e sul medio versante tirrenico, nelle grandi città anche fin quasi a mezzanotte".

Quando arrivano i temporali

Ma quando finirà questa ondata di caldo? Con tutta probabilità l'afa ci terrà compagnia almeno fino alla giornata di sabato 26 agosto. La svolta "fresca" è attesa per domenica 27 agosto, quando è previsto un progressivo calo termico che inizierà dal Nord Italia, per poi estendersi verso il Centro. L'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Europa centrale potrà riuscire a stimolare qualche temporale localmente anche intenso sui settori alpini e prealpini, con qualche fenomeno isolato che potrebbe verificarsi anche tra giovedì e venerdì. Rischio temporali anche tra bassa Campania, Calabria e Sicilia orientale, con l'anticiclone che continuerà a essere protagonista al Sud.