Ultime ore di sole: da mercoledì tornano piogge, temporali e temperature in calo

Nuova perturbazione in arrivo in Abruzzo da mercoledì con piogge, temporali e temperature in calo.

Sulla nostra regione il tempo peggiorerà già dalle prime ore di domani, con piogge e rovesci che dal pomeriggio assumeranno anche carattere temporalesco, determinando una diminuzione delle temperature di giorno.

Questo il quadro meteo per i prossimi giorni, illustrato da Lorenzo Badellino di 3bmeteocom: “Giovedì la perturbazione si sposterà verso i Balcani, ma al suo seguito si instaurerà una circolazione di bassa pressione in prossimità del Centro Italia, responsabile di nuovi episodi di instabilità in Abruzzo. La giornata pertanto risulterà spiccatamente variabile, con schiarite anche ampie al mattino seguite dalla formazione di rovesci e qualche temporale nel pomeriggio, in sconfinamento entro sera dalle zone interne a quelle costiere. La permanenza di una circolazione di bassa pressione intorno all’Italia - conclude l'esperto - sarà causa di altri episodi di instabilità intermittente anche nei giorni successivi sulla nostra regione, seppur alternati a brevi pause più soleggiate, probabilmente fino al weekend”.