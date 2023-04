Freddo e rovesci a Chieti e dintorni fino a venerdì, 'prognosi riservata' sul ponte del 25 aprile

In Abruzzo la stagione prosegue all'insegna dell'instabilità e del clima fresco: è una circolazione depressionaria alimentata da fredde correnti nordorientali, con piogge frequenti sulla Regione e fiocchi di neve caduti a tratti fin verso i 1400m di quota a far allontanare la primavera.

"Tra mercoledì e giovedì - spiega Fabio Da Lio di 3bmeteo.com - un nuovo impulso freddo e instabile dal Baltico raggiungerà l'Europa centrale e il comparto alpino, accentuando così l'instabilità diurna anche sull'Appennino. In Abruzzo le condizioni meteo saranno di spiccata variabilità, con sole alternato a momenti più nuvolosi e lo sviluppo durante le ore pomeridiane di rovesci e temporali sui settori interni. Il tempo rimarrà invece generalmente più asciutto sulle coste. Prognosi riservata sul ponte del 25 aprile: probabilmente in una prima fase è attesa una maggiore presenza del sole, con clima più asciutto e temperature in rialzo, mentre con la nuova settimana sembrerebbe aumentare il rischio pioggia, soprattutto sui rilievi".

Meteo Chieti

Il tempo variabile nei prossimi giorni, con al più qualche goccia di pioggia possibile tra il tardo pomeriggio e le prime ore serali di mercoledì. Per avere condizioni più soleggiate bisognerà attendere venerdì e l'inizio del weekend. Le temperature diurne saranno in aumento, fino a 18-20°C mentre al mattino il clima si manterrà frizzante con minime attorno agli 8°C.