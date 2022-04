Meteo in Abruzzo, che tempo farà il 1°maggio?

Ancora giornate stabili e soleggiate in Abruzzo, ma con qualche peggioramento proprio durante il fine settimana, "quando - spiega il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com - andremo incontro a maggiore variabilità in termini di nubi e a locale instabilità nella seconda/ultima parte di domenica".

Ancora tanto sole venerdì con massime sui 19-22°C, di alcuni gradi inferiori sulle coste. Sabato ancora prevalentemente stabile, qualche nube in più specie a ridosso dei massicci abruzzesi. Condizioni di maggiore variabilità sono previste per domenica Primo maggio con nubi medio-alte in aumento già dal mattino.

Su Chieti la giornata risulterà più instabile, con nubi in incremento nel corso del dì e possibili piovaschi sparsi tra metà pomeriggio e sera. Acquazzoni più strutturati o brevi temporali pomeridiano-serali, invece, nelle aree dell'entroterra chietino, specie quelle appenniniche e pre-appenniniche.

Non è escluso il parziale coinvolgimento tardo serale/notturno di parte delle aree costiere. Le temperature massime saranno in lieve flessione.