Raccolta organico da tre a due volte a settimana: nuove regole in vigore da gennaio a Lanciano

A partire dal nuovo anno entreranno in vigore le nuove modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale di Lanciano. È stata approvata in questi giorni la delibera di giunta che ridefinisce gli accordi contrattuali con la Ecolan, società che gestisce il servizio in città dal 2017.

La novità principale riguarda la raccolta della frazione organica dei rifiuti, che da metà settembre a metà giugno (come nella maggior parte dei Comuni gestiti da Ecolan) sarà effettuata 2 volte a settimana e non 3, come avviene oggi.

Nel periodo estivo, invece, la frequenza sarà articolata su 3 giornate settimanali. Di contro, la raccolta di carta e cartone aumenterà a una volta la settimana, a fronte dell’attuale intervallo di 15 giorni.

“È la seconda rimodulazione che viene introdotta dalla nostra amministrazione comunale– spiega l’assessore alla transizione ecologica, Tonia Paolucci - dopo quella del 2022 che ha previsto il ritiro del pattume indifferenziato una volta ogni 15 giorni e non più settimanalmente, come accadeva in passato. Una misura che, come confermato dai dati, ha ulteriormente aumentato la percentuale di raccolta differenziata nella nostra città, che è una delle più virtuose in Abruzzo. Siamo convinti che anche questa volta i lancianesi sapranno cogliere e condividere le motivazioni alla base di questa scelta: miglioramento della differenziazione del rifiuto, diminuzione dell’indifferenziato e ottimizzazione dei circuiti di raccolta”.

L'amministrazione comunale è inoltre pronta ad applicare, a partire dal nuovo anno, la tariffazione puntuale dei rifiuti domestici, che è stata già sperimentata per 190 famiglie di via Spataro, nel quartiere Santa Rita. I risultati ottenuti sono incoraggianti e presto il servizio, che porterà a pagare a peso i rifiuti prodotti, sarà esteso a tutta la città.