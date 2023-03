Raccolta differenziata in Abruzzo: i Comuni che differenziano di più si trovano tutti in provincia di Chieti

In Abruzzo si differenziano il 64,63% dei rifiuti, in linea con la media nazionale attestata al 64%. Tuttavia il dato è negativo se si mette a confronto con l’obiettivo del Paese, che voleva il raggiungimento di almeno il 65% di differenziata entro il 2020.

Nella nostra regione la situazione è abbastanza eterogenea anche se Chieti e la provincia si comportano decisamente bene. Il capoluogo, infatti, riesce a riciclare il 69,8% dei rifiuti. Nel territorio provinciale si distingue, tra i Comuni sopra i 20mila abitanti, Ortona, che raggiunge l'80,7% di raccolta differenziata.

I Comuni che differenziano di più si trovano tutti in provincia di Chieti. Sono Villa Santa Maria, che ricicla il 93,9% degli scarti prodotti dai cittadini, Palena (92,3%) e Borrello (90,8%).

Gran parte dei problemi legati alla raccolta della differenziata è legata alla gestione dei rifiuti.

Nei decenni è andato via via aumentando, con l'aumento degli imballaggi dei prodotti e in generale della produzione e la circolazione delle merci. Negli ultimi anni, inoltre, una maggiore sensibilità nei confronti della protezione ambientale ha contribuito ad accendere i riflettori su questo tema.

Nel 2014 l'Unione europea segnalò ben 84 discariche abusive presenti in Italia. Di queste 13 erano collocate in Abruzzo, di cui 12 oggi risultano finalmente bonificate.

Nel 2021 in Italia sono stati prodotti circa 29,62 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, di cui 587mila in Abruzzo. Si tratta di un dato in leggero aumento rispetto al 2020, quando nella regione gli scarti erano circa 2mila tonnellate in meno.

In media ogni abruzzese produce 461,01 i kg di rifiuti l’anno.

A livello provinciale Pescara e Teramo sono le città in cui si producono più rifiuti, seguite da Chieti e L’Aquila.