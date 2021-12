Trenitalia, arrivano gli orari invernali: nuovi Frecciarossa e collegamenti in chiave turistica

Aumento dei Frecciarossa sulla linea adriatica, nuovi regionali veloci, treni pop e collegamenti in chiave turistica: Trenitalia presenta i nuovi orari invernali e illustra le principali novità in Abruzzo. Duplice l'obiettivo: favorire gli spostamenti quotidiani di lavoro e studio in totale sicurezza e consolidare la ripartenza del turismo anche durante le festività natalizie e tutto il prossimo inverno.

Gli orari entreranno in vigore domenica 12 dicembre e saranno validi fino all’11 giugno 2022.

Per quanto riguarda i treni nazionali in circolazione in Abruzzo, la nuova offerta prevede un upgrade in termini di comfort e di velocità sulla Linea Adriatica, con l’introduzione di 12 Frecciarossa che andranno a sostituire 10 Frecciargento e 2 Frecciabianca, portando così a 20 il numero complessivo dei Frecciarossa in circolazione ogni giorno tra Milano e la costa adriatica. Questo cambio di colore di alcune Frecce velocizzerà i tempi di percorrenza che, in alcuni casi, saranno ridotti sull’intero percorso da Milano a Lecce anche di 30 minuti.

Restano confermati, inoltre, i 6 Frecciargento della Milano-Ancona-Pescara e i 4 Frecciabianca della Venezia-Lecce, con fermate nella Marche ed in Abruzzo.

Le novità per i treni regionali dell’Abruzzo a decorrere dal 12 dicembre riguardano l'attivazione di una coppia di nuovi collegamenti veloci Pescara-Ancona e viceversa, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria pomeridiana per favorire la mobilità di rientro dei pendolari che si muovono tra le due regioni: il Regionale 4279 partirà da Ancona alle 17,45 per arrivare a Pescara alle 19,40 mentre il regionale 4270 partirà dalla città di D’Annunzio alle 18,20 per giungere nella città dorica alle 20,10. Entrambi i treni avranno una percorrenza inferiore alle 2 ore e saranno in coincidenza con i treni da e per Sulmona per favorire la mobilità dalla direttrice interna verso Nord.

Il nuovo orario vede anche l’attivazione dell’“Aterno Line”, i 24 treni che circolano sulla linea Sulmona – L’Aquila, per aumentarne la visibilità anche in chiave turistica: alle bellezze naturalistiche della Valle del fiume Aterno, che ricalca l’antico itinerario romano, in passato sede dei popoli italici quali i Sabini, Vestini e Peligni, si unisce la presenza di siti archeologici, città d’arte e tradizioni eno-gastronomiche. Fermate intermedie a Raiano, per visitare l’eremo e le Gole di S.Venanzio, e a San Demetrio, nei pressi delle Grotte di Stiffe.

Entro il primo semestre del 2022, inoltre, arriveranno altri due nuovi treni pop: i convogli regionali saranno già attrezzati con 12 posti bici per ogni treno, come gli ultimi due già in circolazione da maggio 2021.