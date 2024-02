Chieti ancora una volta sul podio dei Comuni ricicloni di Legambiente: al Comune oggi è stata conferita una menzione speciale per gli ottimi livelli raggiunti dalla raccolta differenziata nel 2023.

Giovedì mattina a Pescara c'è stata la consegna del riconoscimento da parte di Legambiente alle amministrazioni che conducono al meglio la raccolta differenziata: a ritirarlo c'era l’assessore all’Ambente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto.

“È una riconferma che tiene alto il nostro orgoglio, ma deve essere accolto anche come risultato delle buone pratiche dei nostri concittadini, perché se da tempo Chieti è fra i Comuni più virtuosi e più ricicloni d’Italia e questo è merito soprattutto della sensibilità di cui la cittadinanza è diventata interprete – le paorle del sindaco e dell’assessore Zappalorto – Gli ottimi livelli per la differenziata nel 2023, insieme alle altre azioni per rendere più incisiva e partecipata la tutela dell’ambiente e l’attenzione al decoro stanno dando ancora buoni frutti e che ci hanno valso il balzo di 30 posizioni in avanti nella classifica sull’Ecosistema urbano, oltre al premio come Comune Plastic Free. L’impegno a continuare a lavorare in tal senso lo confermiamo, anche attraverso una maggiore sensibilizzazione alla cura della città e all’attenzione all’ambiente, portata avanti soprattutto nelle scuole e in tutte le pubbliche occasioni, ne sono le risorse che siamo riusciti a intercettare e che trasformeremo, attraverso il Pnrr, in sostenibilità applicata a opere pubbliche, servizi ed eventi".

Sul fronte discariche l'amministrazione comunale teatina ha ricordato le scelte forti comopiute nell'ultimo anno come la chiusura dell’impianto di contrada Casoni. "Siamo pronti a collaborare con l’Agir, ente regionale che assumerà la gestione e la programmazione del servizio a livello regionale e a fare la nostra parte di città capoluogo della provincia più vasta d’Abruzzo. Sono tanti gli sforzi fatti per tenere Chieti sul podio - concludono Ferrara e Zappalorto - grazie alla collaborazione civica e alla sinergia con Formula Ambiente che gestisce il servizio e tanti anche quelli che ci aspettano. Per il futuro potenzieremo il dialogo con la città che rende possibile la riuscita della differenziata, cercando di rendere sostenibili anche i costi”.