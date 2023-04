Arriva l'università nelle aree interne: al via a Casoli il corso in biotecnologie agroalimentari

Ha preso il via a Casoli il corso di alta formazione professionale in “Biotecnologie agroalimentari sostenibili”, organizzato dall’università di Teramo in convenzione con il Comune.

Il percorso formativo si propone di aggiornare i partecipanti sugli aspetti strategici e sull’evoluzione delle innovazioni nel settore delle biotecnologie agroambientali, di diffondere e condividere conoscenze, competenze e buone pratiche per la gestione sostenibile dei sistemi agricoli. Attenzione particolare verrà data all’acquisizione di conoscenze relative alla caratterizzazione della qualità e salubrità delle produzioni tipiche delle aree interne della regione Abruzzo.

L'avvio del corso, che si terrà sia on line sia in presenza nella sala consiliare o all'istituto Algeri Marino di Casoli, è stato presentato venerdì scorso, nella sala “Corradino D’Ascanio” del consiglio regionale di Pescara, con il rettore dell’università di Teramo Dino Mastrocola, il direttore del Dipartimento di bioscienze e coordinatore del corso Enrico Dainese, il sindaco di Casoli Massimo Tiberini.

Erano presenti anche la presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante e rappresentanti della società Comab srl che, insieme al Comune di Casoli, hanno consentito l'assegnazione di 16 borse di studio a copertura del 100% del costo di iscrizione al corso. Tra gli oltre 20 studenti iscritti, sono molti quelli provenienti da zone cosiddette “calde”, ossia quei Paesi dove non sono garantiti i diritti umani. Per questi giovani il corso di alta formazione rappresenta una valida occasione per il loro inserimento professionale.

Nel pomeriggio si è poi svolta la lezione inaugurale nella sala consiliare del Comune di Casoli. “Siamo orgogliosi che l'università arrivi nelle aree interne – commenta il sindaco Tiberini – un territorio dove si sviluppano prodotti nuovi. Sarà tutto il Sangro-Aventino ad essere coinvolto, territorio con una grande vocazione agricola, come dimostrano le eccellenze presenti, ma anche all'industria agroalimentare, che conta importanti realtà. E infatti attività pratiche e di laboratorio saranno svolte nelle aziende del territorio”.

Il corso è rivolto a diplomati (che potranno acquisire crediti spendibili nei percorsi di laurea dell'università di Teramo), laureati ma anche a imprenditori e maestranze che lavorano nel settore.