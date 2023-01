Le esperienze nelle spedizioni scientifiche d’alta quota raccontate alla d'Annunzio

“Spedizioni d’alta quota tra passato e futuro:una storia tra scienza ed esplorazione" è il nome del convegno in programma domani, giovedì 19 gennaio, dalle ore 9 nell’auditorium del Rettorato dell’università degli Studi "Gabriele d’Annunzio". L’incontro è organizzato dal professor Vittore Verratti, docente di scienze dell'esercizio fisico e dello sport presso il Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territoriocon il patrocinio della “Società Italiana Medicina di Montagna”.

Dopo i saluti del professor Liborio Stuppia, presidente della scuola di Medicina e scienze della salute della “d’Annunzio” e della professoressa Raffaella Muraro, presidente corso di laurea Medicina e Chirurgia, sono previsti gli interventi di personalità di spicco nella ricerca internazionale di settore, tra i quali il professor Giuseppe Miserocchi, Agostino da Polenza, Gian Paolo Verza, Simona Mrakic-Sposta e Lorenza Pratali. Insieme a loro i professori Vittore Verratti e Camillo Di Giulio della “d’Annunzio” e giornalisti come Stefano Ardito e Stefano Morosino racconteranno le esperienze scientifiche ed umane vissute nelle spedizioni scientifiche d’alta quota, campo in cui l’università “Gabriele d’Annunzio” ha fornito contributi fondamentali, stabilendo solide basi di partenza per studi presenti e futuri.

“Si è conclusa da poco l’esperienza legata al progetto internazionale LobujePeak-Pyramid: Exploration &Physiology 2022 - spiega il professor Vittore Verratti che ne è stato il coordinatore scientifico - alla quale giovani studenti di Medicina dell’università d’Annunzio e delle università di Torino e di Ferrara hanno partecipato entusiasti. Saranno proprio questi intraprendenti studenti che suggelleranno con il loro racconto vivo e partecipato le autorevoli testimonianze degli ospiti che si saranno alternati durante i lavori del convegno”.