Luca Abete tour: #NonCiFermaNessuno torna dal vivo all'università d'Annunzio

Torna 'in presenza' il #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale nelle università ideata dallo storico inviato di Striscia la Notizia Luca Abete.

Il tour motivazionale, proposto l'anno scorso in live streaming, quest'anno sarà di nuovo all'università d'Annunzio di Chieti: la data, svelata oggi, assieme alle altre tappe, è quella del 5 maggio prossimo. Abete era stato a Chieti nel 2018 con il #NonCiFermaNessuno, giunto ora all'ottava edizione.

Il tour è stato presentato oggi nella sede del Banco Alimentare della Campania e con i ministri Fabiana Dadone (Politiche Giovanili) e Maria Cristina Messa (Università e Ricerca), come uyuna vera e propria campagna sociale per trasmettere fiducia e coraggio ad una generazione alla ricerca di punti di riferimento per credere nei propri sogni e affrontare gli ostacoli della vita.

"Far capire loro che dagli errori può emergere la consapevolezza del proprio valore è uno strumento che alimenta il coraggio e allontana le paure. Vogliamo farci ambasciatori - ha sottolineato Luca Abete - di un vocabolo nuovo, Serendipità, per far capire come dagli imprevisti possono venir fuori piacevoli e inattese scoperte!".

Dieci tappe, dal nord al sud Italia, organizzate con i rettori di altrettanti Atenei: in ogni tappa verrà consegnato anche il premio #noncifermanessuno, ad uno studente protagonista di una storia di resilienza. Le tappe presentate sono le seguenti: 24 marzo Torino, 31 marzo Reggio Calabria, 5 aprile Roma, 13 aprile Camerino, 21 aprile Milano, 27 aprile Firenze, 3 maggio Parma, 5 maggio Chieti-Pescara, 10 maggio Bari, 18 maggio Napoli.

Le prime tappe del tour, è stato precisato, in attesa di cambiamenti delle misure anti Covid sono previste in streaming.