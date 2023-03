"Da Lombroso al digitale": all'Ud'A convegno con il prefetto e direttore centrale della polizia criminale Vittorio Rizzi

Il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali dell’università d’Annunzio ha organizzato un convegno di studi sul tema “Da Lombroso al digitale” per il 3 aprile prossimo, alle ore 10:30, nell’auditorium del Rettorato nel campus universitario di Chieti.

Un appuntamento per conoscere e analizzare i più aggiornati metodi di indagine della moderna criminologia: dopo i saluti del rettore Sergio Caputi, i lavori del convegno, introdotto e moderato dal professor Gianmarco Cifaldi, docente di Sociologia generale della “d’Annunzio” nonché garante dei detenuti della Regione Abruzzo, vedranno gli interventi del professor Fabrizio Fornari (direttore del Dipartimento di scienze giuridiche e sociali dell’Ateneo), del professor Fedele Cuculo (docente di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale), e del professor Dario Altobelli (docente di sociologia). L’intervento principale e le conclusioni saranno affidati al prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della polizia criminale, co-autore, insieme alla professoressa Anna Maria Giannini, del libro “Investigare 4.0”, che presenterà il focus sulla evoluzione che le indagini criminali hanno avuto con l’avvento ed il rapidissimo sviluppo delle tecnologie digitali.

Come spiega il professor Gianmarco Cifaldi: “È importante poter affrontare i vari aspetti delle indagini criminali viste alla luce delle moderne tecnologie digitali perché si tratta di elementi davvero complessi soprattutto in considerazione della rapidissima evoluzione tecnologica che abbiamo sotto gli occhi. Questa formidabile accelerazione tecnologicaimpone a studiosi e studenti di soffermarsi per un focus come quello che abbiamo organizzato affidando relazioni e riflessioni a docenti competenti e ad eccellenti esperti, attori delle indagini e, quindi, protagonisti della moderna criminologia che opera sempre di più col sussidio di strumenti capaci di indagare su reati che, a loro volta, hanno come autori soggetti in grado di utilizzare mezzi tecnologicamente sempre più raffinati”.