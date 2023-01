La Svezia incorona il ricercatore dell’università “G. d’Annunzio” Luca Scotti, autore della scoperta del cluster Argiriumsun-c.

Docente e ricercatore del Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche, Scotti ha ottenuto dall’associazione di ricerca medica Iaam (International association of advanced materials) il prestigioso premio Award Scientific per avere scoperto e sintetizzato questo nuovo aggregato atomico aventi caratteristiche uniche.

Argiriumsun-c è l’acronimo con cui è stato registrato il nuovo e promettente cluster che da qui a breve troverà applicazioni concrete sia in campo medico, ma anche in ambito veterinari o e botanico; uno studio e una ricerca che hanno richiesto diversi anni per essere testati e validati e che a oggi si trovano in una fase avanzata che coinvolge più centri di ricerca universitari (Chieti, Roma e Teramo), unità degli istituti zooprofilattici (Napoli) e centri di ricerca europei e non.

Il 2023 è stato indicato dal mondo scientifico quale “anno della ricerca sul batterio resistenza” che, sempre annualmente, conta più di 30000 vittime che non rispondono alle terapie antibiotiche tradizionali.

In questo scenario della prevenzione per nulla edificante si è resa necessaria una diversa strategia che impiegasse nuove molecole e soprattutto che le stesse fossero molto efficaci a basse concentrazioni (bassa tossicità) e che potessero essere, quindi, o di supporto (sinergia enhancement), oppure sostituire gli antibiotici tradizionali nella terapia medica.

A primeggiare in questo settore innovativo e delicato della scienza è stato il ricercatore della “d’Annunzio”.