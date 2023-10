All'università d'Annunzio il convegno della Società Italiana di Filosofia Teoretica

Si terrà tra Chieti e Pescara, da giovedì 12 a sabato 14 ottobre, il terzo convegno della Società Italiana di Filosofia Teoretica (SIFiT), presieduta dal professor Adriano Ardovino, che sarà incentrato sul tema "Pensare (con) la letteratura. Temi e modelli di 'filosofia della letteratura' in prospettiva teoretica".

L’iniziativa, che ha il sostegno organizzativo del dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative dell'università d'Annunzio, diretto dal professor Tonio Di Battista, e gode del patrocinio della “Fondazione Pescarabruzzo”, vedrà riuniti i massimi esperti italiani della materia, provenienti dalle università di Macerata, Aldo Moro di Bari, Calabria, Ca’ Foscari di Venezia, Pisa, Statale di Milano, Catania, Messina, Federico II di Napoli, Genova, Padova, Siena, Sapienza di Roma, Torino, Milano-Bicocca, Udine, Piemonte Orientale, San Raffaele di Milano, Palermo, Cattolica del Sacro Cuore di Milano, del Molise e Telematica Pegaso oltre quelli della d’Annunzio di Chieti-Pescara.

I lavori si apriranno giovedì 12 ottobre, alle ore 14, nell'auditorium del Rrettorato, nel campus universitario di Chieti, con i saluti istituzionali e le prime due sessioni plenarie.

I lavori riprenderanno venerdì 13 e si svolgeranno per l’intera giornata nella sede della “Fondazione Pescaraabruzzo”, in corso Umberto I 83, a Pescara, per chiudersi sabato 14 ottobre, con le due ultime sessioni plenarie e l’assemblea annuale della SIFiT nell’aula 31 del polo universitario della d’Annunzio, in viale Pindaro, a Pescara.

"Il convegno nazionale che abbiamo organizzato come SIFiT - spiega il professor Ardovino - intende porre al centro il legame complesso che la filosofia intrattiene, fin dalle sue origini, con un insieme di pratiche, esperienze, discorsi e testi in prosa e in versi che, a partire dal secolo XIX, siamo soliti chiamare "letteratura", secondo un'accezione peculiare del termine. Senza ovviamente escludere il riferimento a specifiche opere letterarie e a singoli autori della letteratura mondiale, il convegno dei soci e delle socie SIFiT - conclude - intende concentrarsi sulla pluralità di forme, metodi e concetti messi in campo dalla riflessione prettamente filosofica sulla letteratura, esplorando al tempo stesso le molte possibili declinazioni dell'endiadi "filosofia-letteratura", tra cui affinità e distinzione, intersezione e separazione, complementarità e divergenza, interscambio e oscillazione".

III Convegno SIFiT manifesto e programma