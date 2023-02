Scuole, gli studenti abruzzesi preferiscono il liceo: scientifico e scienze umane i più richiesti

Licei e istituti tecnici continuano ad essere i più gettonati dagli studenti abruzzesi. Lo confermano i dati, aggiornati al 3 febbraio, riferiti alle iscrizioni online al prossimo anno scolastico 2023/2024 la cui procedura si è conclusa il 31 gennaio scorso.

In Abruzzo il 62,7% delle preferenze va ai licei, come comunica la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale, in linea con la tendenza nazionale: oltre ai licei, si confermano al secondo posto gli istituti tecnici con il 28,1%; stabili anche i professionali con una media percentuale in regione del 9,2%

Fra i licei si conferma al primo posto l’indirizzo scientifico (17,80%), mentre continua la sua "scalata" quello di scienze umane (11,30%) guadagnando due punti percentuali rispetto allo scorso anno. Ma in provincia di Chieti si registra il minor numero di iscrizioni: 61,5%, rispetto alle province di Teramo con il 65%, Pescara (62,9) e L’Aquila (61,9).

La percentuale più elevata di iscritti negli istituti tecnici si raggiunge invece in provincia di Chieti (31,3%) e in quella dell’Aquila (31,6%). Gli istituti professionali, infine, hanno avuto il maggior numero di iscritti nelle province di Teramo (12,1%) e Pescara (11,3%).