Riprendono gli incontri con gli studenti sul tema della mobilità nei paesi dell’Unione europea

Al via nelle scuole superiori abruzzesi gli incontri informativi con gli studenti sul tema della mobilità nei paesi dell'Unione Europea. Gli incontri, organizzati da Eures Abruzzo in collaborazione con Europe direct e Sviluppo lavoro Italia, hanno lo scopo di sensibilizzare i giovani ad una esperienza di mobilità attraverso le attività e i programmi offerti dall’Unione europea per formarsi, lavorare, svolgere tirocini, scambi e volontariato all’estero, al fine di accrescere le competenze delle persone, favorirne lo sviluppo personale, l’adattabilità e aumentare la loro occupabilità.

Il “tour” degli esperti Eures toccherà diverse scuole del territorio sino a fine anno scolastico.

Durante gli incontri verranno illustrati anche gli strumenti di candidatura come il curriculum e la lettera di presentazione in lingua ed i consigli pratici per approcciarsi ad una esperienza all’estero.

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

"La mobilità dei giovani - commenta la Regione Abruzzo in una nota - intesa come preziosa opportunità di crescita, rappresenta un momento chiave per sviluppare le potenzialità delle persone, nell’ottica di un apprendimento permanente e lo sviluppo di nuove competenze trasversali, quali elementi essenziali per una crescita sostenibile e innovativa, e per raggiungere gli obiettivi sociali dell’UE 2030. Inoltre la mobilità viene illustrata agli studenti non solo come occasione per l’acquisizione di nuove competenze ma anche per lo sviluppo “sociale e civico” della persona, in una prospettiva di integrazione culturale europea. Gli stessi appuntamenti rappresentano infatti una opportunità per avvicinare i giovani studenti ai concetti di cittadinanza attiva e per parlare delle imminenti elezioni europee 2024".