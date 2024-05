"La Resistenza in Abruzzo e la Brigata Maiella", l'incontro organizzato dagli studenti dell'Itet di Guardiagrele

Nell'ambito dell'Uda "La storia siamo noi", le classi quinte dell'Itet di Guardiagrele, coordinate da Maria Lucia Calice, hanno organizzato un incontro dal titolo "La Resistenza in Abruzzo e la Brigata Maiella", invitando, nell'aula magna d'istituto, lo storico Enzo Fimiani, docente associato di Storia Contemporanea dell'università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Tanti gli argomenti affrontati: rapporto tra Storia e Memoria, la complessità storica, gli Abruzzi come territorio di duri combattimenti, stragi come quella di Pietransieri, la Total war che tragicamente ha coinvolto l'Abruzzo, territorio che, in piccolo, ha vissuto tutte le dinamiche della II Guerra Mondiale, e il processo storico-politico della nascita della Brigata Maiella.

"Un grandissimo, caloroso e stimatissimo ringraziamento - scrivono gli organizzatori - va al prezioso contributo di Enzo Fimiani che, nonostante la complessità dei temi trattati, è riuscito a catturare l'attenzione e l'interesse degli studenti e delle studentesse; si ringraziano, inoltre, la nostra dirigente scolastica Irma Nicoletta D'Amico, la vice sindaca e assessora alla Cultura Flora Bianco, l'assessora al Turismo Erika Pica, il presidente dell'associazione Brigata Maiella, Antonio Innaurato, ilsSegretario Giorgio Ranieri, Maria Scioli, il presidente dell'Ente Mostra Gianfranco Marsibilio, l'educatore del Ser.d di Chieti Francesco Guarino, gli studenti e le studentesse delle classi quinte del Liceo Scientifico e tutti i loro insegnanti, i responsabili di plesso, Antonello Di Crescenzo, Marta Marchiante e Angela Naccarella, le collaboratrici e collaboratori scolastici per la loro disponibilità e soprattutto i nostri studenti e studentesse delle classi VA, VB e VC che hanno reso possibile, con il loro prezioso impegno e lavoro, la riuscita del convegno, la cui realizzazione è stata curata, in ogni dettaglio, da loro".