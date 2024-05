Premio Mario Molino a 100 anni dalla nascita: donato un macchinario all'istituto "Mattei" di Vasto

Il premio Mario Molino, nel ricordo dei cento anni della nascita dell’ingegnere vastese si è svolto sabato 25 maggio, nell’aula magna dell’IIS ‘E. Mattei’ di Vasto. Un evento incentrato sul ricordo di quell’uomo visionario di cui tuttora restano tracce evidenti in tutto il vastese e culminato con la donazione di una nuova apparecchiatura, realizzata dalla Tcm Group di San Salvo, da parte della famiglia Molino all’istituto scolastico vastese. Realizzato insieme ai Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto Host con la collaborazione dell’ingegner Claudio Pepe, il momento celebrativo ha visto la partecipazione di una settantina di studenti del corso di elettrotecnica del Mattei, la branca di cui Molino era stato docente.

Alla presenza della vedova signora Angelina Poli e del primogenito Marco Molino, nonché mons. Mauro Lalli, nunzio apostolico di Papa Francesco, introdotti dal cerimoniere Luca Russo, si sono susseguiti vari interventi, a partire da quello del senatore Etelwardo Sigismondiche ha parlato dell’ingegner Mario Molini affermando che “rappresenta sempre per la nostra città un grande punto di riferimento. Chi come noi si è occupato di amministrazione più volte si è trovato ad avere a che fare con i segni tangibili della sua azione. Non è un caso che oggi sono qui presenti anche delle aziende – ha aggiunto Sigismondi - perché lo sviluppo industriale di Vasto e del vastese si deve anche a una persona illuminata come l’ing. Mario Molino che ha saputo convincere anche la politica delle potenzialità di questo territorio convincendo molte aziende a venire a stabilirsi in queste zone creando posti di lavoro”.

Ha citato Rita Levi-Montalcini il consigliere regionale Francesco Prospero per iniziare il suo breve indirizzo di saluto: “La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione e dalla fortuna di incontrare un bravo maestro. Io credo che l’ing. Molino sia stato questo. Un bravo maestro che comunque ha fatto la fortuna di tutte le persone che lo hanno incontrato”.

Poi l’intervento della vice sindaca di Vasto Licia Fioravante: “Quando si parla ai giovani si ha sempre una grande responsabilità perché loro sono il nostro futuro e spero che ogni qualvolta si trovino a sentire le parole che vengono dette, che vengono loro tramandate possano percepire quelli che sono i valori fondamentali che saranno loro da guida nella loro vita come l’attaccamento alle proprie origini, alla famiglia, alla passione per la propria professione”.

“Mario Molino continua a vivere ancora tra queste mura attraverso la presenza di strumentazioni tecnologiche che ogni anno la sua famiglia dona a questa scuola per arricchire e rendere più funzionali i laboratori con particolare riferimento al settore elettrotecnico” le parole del dirigente scolastico dell’IIS Mattei, Gaetano Fuiano.

“Mi piace guardarvi come probabilmente vi guardava mio padre, con degli occhi di speranza e di fiducia nelle vostre capacità – ha detto Massimo Molino, presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e secondogenito di Mario e Angelina – . Lui credeva molto nei giovani. Oggi qui ci sono le aziende perché papà è stato uno dei precursori di quella che oggi viene definita alternanza scuola-lavoro. Papà –ha voluto dare risalto a quella che era la formazione dei ragazzi, a quella che è la collaborazione tra il mondo dell’industria che lui conosceva perfettamente e il mondo della scuola e il mondo della gioventù che non doveva scappare via dalla città”.