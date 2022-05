Premio "Kids campioni del risparmio": trionfa la scuola primaria “Villaggio Celdit” di Chieti

La scuola primaria “Villaggio Celdit” di Chieti tra le vincitrici del contest “Kids – Campioni di risparmio” organizzato di FEduF (Abi), gestito dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo a supporto dei progetti sociali rivolti alle scuole primarie di Marche e Abruzzo in collaborazione con As Volley Lube e Asd Magic Basket Chieti.

La giuria, composta da professionisti e rappresentanti di FEduF e Museo del Risparmio Intesa Sanpaolo, ha valutato 95 progetti, proclamando vincitrice la scuola primaria “di Chieti: la scuola riceve un rimborso spese di 1.500 euro per la realizzazione di opere di miglioramento dell’ambiente scolastico e dei suoi servizi.

Il miglior elaborato premiato è stato quello della 5A della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Civitanova Marche a forma di api, guidata dalla professoressa Samuela Orazi con frase sostenibile associata “Differenziamo la raccolta, per un futuro più dolce”.

"L'educazione finanziaria in Italia rimane un problema rilevante perché ancora non ne si riconosce l’importanza. Interveniamo a supporto di progetti sociali per le scuole primarie – commenta Giovanna Paladino, Direttore e Curatore del Museo del Risparmio – al fine di offrire ai giovanissimi gli strumenti per gestire correttamente il denaro e migliorare il loro stile di vita. Si tratta di un bagaglio culturale e comportamentale essenziale per diventare cittadini consapevoli e attivi in un mondo volto alla sostenibilità economica ed ambientale".

L’iniziativa ha coinvolto 692 giovani di 34 classi delle scuole primarie di Marche e Abruzzo con l’obiettivodi promuovere anche nei bambini delle scuole primarie la consapevolezza sul valore dell’educazione finanziaria e l’importanza del tema del risparmio.