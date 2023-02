Medaglia d'argento a un allievo dell'alberghiero di Villa Santa Maria nel concorso per giovani cuochi

Medaglia d’argento per l’allievo Fabrizio Tucci dell’Ipssar "G. Marchitelli" di Villa Santa Maria, conquistata alla finale nazionale del concorso “Miglior allievo degli istituti alberghieri d’Italia”, appena concluso, organizzato dalla Federazione italiana cuochi.

Fabrizio ha rappresentato l’Abruzzo con il piatto “Un’idea di Baccalà: è tutta questione di testa” (connubio tecnico-concettuale con protagonisti il baccalà e la coppa di suino abruzzese).

“L’Unione Cuochi Abruzzesi ringrazia Fabrizio per lo spirito di sacrificio e la determinazione dimostrata”, dice l'associazione, “avendo donato all’Abruzzo un prezioso riconoscimento a carattere nazionale. Si ringrazia inoltre l'Istituto alberghiero di Villa Santa Maria e il docente di cucina Ermanno Di Paolo per il prezioso contributo, guidando il ragazzo in tutto il percorso di lavorazione del piatto e offrendo importanti suggerimenti tecnici e professionali dando dimostrazione che le attività didattiche possono essere ampliate anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categorie come l'Urca per far crescere negli alunni i concetti di inclusione, formazione, condivisione”.