Gli studenti del "Masci" a scuola di poesia dialettale abruzzese

L'Istituto per lo studio, il recupero, la valorizzazione dei dialetti d’Abruzzo, presieduto dal critico letterario e d'arte Massimo Pasqualone organizza, in collaborazione con il liceo scientifico Filippo Masci di Chieti, un seminario di studio dal titolo "La poesia dialettale abruzzese e i suoi protagonisti", il 16 febbraio 2023 alle 9, nel museo Barbella di Chieti.

Interverranno Camillo Coccione poeta degli attimi, relatore Massimo Pasqualone, presidente di Irdidestinazionearte e critico letterario; Modesto Della Porta a Guardiagrele, relatrice Alessandra Melideo, docente di lettere del liceo scientifico di Chieti; La Chieti di Renato Sciucchi, relatrice Maria Rosaria Giannobile, scrittrice e docente di lettere;

Ci saranno l'incontro con il poeta dialettale Ireneo Gabriele Recchia e l'intervento degli studenti del liceo scientifico "Masci" di Chieti, intervalli musicali di Michele Solimando.

"Il seminario- sottolinea Pasqualone- è il coronamento di una serie di incontri con gli studenti del liceo scientifico con cui l'Istituto per lo studio ha stretto una convenzione sui temi legati alla sua mission. Seguiranno altre iniziative per la città di Chieti e per gli studenti".