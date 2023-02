Il liceo scientifico di Francavilla al Mare celebra "La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza"

Il liceo scientifico "Volta" di Francavilla al Mare celebra "La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza". Sabato 11 febbraio, alle 11.20, nell'auditorium della scuola, studentesse e studenti si ritroveranno a dialogare con quattro scienziate abruzzesi che ricoprono cariche importanti e utili per la comunità mondiale.

Catia Andreassi, Chiara Di Paolo, Valentina Innocenzi, Valentina Tiriticco, due delle quali, impegnate in laboratori di ricerca a Berna e a Londra, saranno presenti mediante collegamento su piattaforma. Tutte attive in campi diversi della scienza, racconteranno le attività che attualmente svolgono e il percorso di studi intrapreso per inserirsi nel mondo del lavoro. A metà mattinata è anche previsto un intermezzo musicale con la violinista Kristina Esekova.

L'11 febbraio di ogni anno, infatti, si celebra "The International day of women and girls in science", istituita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 2015 per incoraggiare le giovani a seguire corsi di studi nelle discipline Stem, Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica e colmare il divario di genere che separa la partecipazione femminile a tali discipline da quella maschile. Un esempio per tutti, a livello internazionale, le ragazze costituiscono solo il 28% dei laureati in ingegneria.

La scuola ha aderito al progetto che, in collaborazione col Comune di Francavilla al Mare, è stato presentato da "Tante da raccontare-donne che ce la stanno mettendo tutta", dinamico collettivo che opera sul territorio dal marzo 2019 per promuovere la parità di genere, contrastare stereotipi e pregiudizi, valorizzare le donne, prevenire la violenza contro di esse.