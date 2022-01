Istituto Luigi di Savoia: in corso progetti di internazionalizzazione

L’istituto Luigi di Savoia di Chieti è impegnato in progetti di internazionalizzazione europea con dodici progetti Erasmus in svolgimento. La scuola ha anche l'incarico di coordinamento del progetto di ricerca “Integrated Learning & Digicomp Education”.

Partner di questo progetto sono l’Usr L’Aquila Abruzzo, Stiftelsen Kursverksamheten Vid Ua Universitet (Svezia), Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki Ae (Grecia), Die Berater Unternhmens bera tungs (Austria) e Académie d’Orléans-Tours (Francia).

Scambi culturali e formazione internazionale sono i punti saldi per la capitalizzazione di esperienze e la condivisione degli obiettivi del progetto. I docenti del Savoia e gli altri partner nazionali ed internazionali sono appena tornati dall’attività di apprendimento in Austria (dall’11 al 14 gennaio) guidata da Die-Berater en nelle classi pilota, sono in corso di sperimentazione nuove metodologie di insegnamento con le indicazioni condivise già nei meeting di preparazione realizzati in Grecia nel luglio 2021 e in Italia, a Chieti, nel settembre 2021.

Avviato un anno fa, nel dicembre 2020, il progetto ha come obiettivo quello di determinare l'efficacia dell'uso delle tecnologie digitali e dell'alfabetizzazione digitale nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. In particolare, l'attenzione si concentra sulla valutazione dell'impatto delle TIC sull'insegnamento della lingua madre (L1) e l'insegnamento della lingua inglese (L2) come lingua veicolare in ambito europeo e, quindi, in un’ottica di globalizzazione.

Sono tre le produzioni intellettuali (Intellectual Outputs) previste dal lavoro di squadra: la creazione di unità di apprendimento basate sulle competenze integrate con le tecnologie digitali (IO1); l’ideazione di un toolkit basato sul sistema Eqavet (Garanzia europea della qualità dell'istruzione e della formazione professionale), un insieme di risorse e strumenti per la realizzazione di unità di apprendimento di qualità (IO2); una relazione comparata sulla base dei dati risultanti dalle sperimentazioni di tali unità in classi non digitali e digitali nei cinque paesi europei (IO3). La fase finale riguarderà la promozione dell'uso del toolkit nelle scuole.

La dirigente scolastica Anna Maria Giusti e il suo staff fanno sapere di essere “estremamente entusiasti e orgogliosi di lanciare questo nuovo progetto che dimostra la nostra oramai consolidata identità di scuola europea e di internazionalizzazione e la nostra focalizzazione sugli obiettivi che sono al passo con le esigenze delle nostre studentesse e dei nostri studenti, cittadini del mondo, con cui confrontarsi, dialogare e convivere in una dimensione senza barriere e senza confini“.