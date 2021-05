L’istituto comprensivo 3 di Chieti campione di economia e risparmio

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado "V. Antonelli" dell'Istituto comprensivo 3 di Chieti, vincitori di una competizione sui temi dell'economia e del risparmio.

Doppia premiazione per la scuola secondaria di primo grado “V. Antonelli”: nel dettaglio, l’istituto ha ricevuto il primo premio per la migliore scuola secondaria di I grado in Educazione Finanziaria di Marche e Abruzzo per il contest “Racconti di valore”, laboratorio del modulo didattico Junior, ma anche il primo, secondo e terzo premio per i migliori ragazzi nella sfida AES QUIZ sui temi del Risparmio e Sostenibilità.

Grande festa per l’evento online di premiazione “Racconti di Valore” collegato al modulo didattico junior: il percorso di Educazione Finanziaria per i ragazzi dai 13 ai 16 anni promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio nelle scuole di tutta Italia da oltre 14 anni.

La gara ha coinvolto scuole delle regioni Marche e Abruzzo e, a rappresentare l’Abruzzo, c’erano le classi terze della scuola secondaria di primo grado “V. Antonelli”, dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti, diretto dalla professoressa Maria Assunta Michelangeli.

Il trofeo MdR (Museo del Risparmio) è stato assegnato alla scuola V.Antonelli dell’IC n.3 di Chieti per l’elaborato 1° classificato degli studenti della classe 3 A: Emma Brunori, Carlo Cicalini, Stefano D'Angelo, Lorenzo Francani, un racconto dal titolo “Maledetta pandemia” giudicato dalla giuria come “Particolarmente originale in quanto legato all'attualità e all'esperienza diretta degli studenti in tempo di pandemia”. Anche il racconto delle ragazze della 3 E della Antonelli, Angelica Di Giacomo, Federica La Rovere, Carla Di Cristofaro è stato comunque pure inserito tra i 5 migliori progetti letterari che vincono la pubblicazione sui siti di MdR e FEduF.

Tre studenti della Antonelli hanno conquistato il podio di AES Quiz (Apprendimento, Esperienza, Sostenibilità) a cui hanno partecipato tutti gli studenti abruzzesi e marchigiani collegati. Primo classificato è stato Carlo Cicalini della 3 A, seconda Emma Brunori della 3 A e terza Federica La Rovere della 3 E.

L’evento si è svolto nell’ambito dei “Protocolli di intesa sull’Educazione Finanziaria per le Marche e per l’Abruzzo” firmati e sostenuti dalla Regione Marche, dalla Regione Abruzzo, dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio.