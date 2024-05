Giovani studenti dell'Its Academy Sistema Meccanica e Informatica di Lanciano premiati ai campionati di Automazione

Il 4 giugno nel Centro tecnologico Siemens di Milano, una squadra di giovani studenti dell'Its Academy Sistema Meccanica e Informatica di Lanciano, del corso di Meccatronica di Avezzano, composta da Giulia Colizza, Mykola Kozakov, Marco Franchi, Maria Rosaria Ianni, accompagnati dal docente Francesco Vacca, sarà premiata durante i Campionati nazionali di Automazione.

Il loro progetto, M.A.R.S.I. (Mechatronics and Automation for Removal Species that Infest), è stato selezionato come finalista a livello nazionale. Si tratta di un prototipo di robot che utilizza tecnologie avanzate di PLC e intelligenza artificiale per individuare ed eliminare le piante infestanti che minacciano le colture di patate nella valle del Fucino. Questo progetto è un esempio tangibile di come le tecnologie di automazione e robotica possano essere applicate all'agricoltura 4.0 per favorire la sostenibilità.

"È un riconoscimento eccezionale", afferma Antonio Maffei, direttore dell'Its Academy, "conferito da una commissione di esperti nazionali ed internazionali del settore per conto di Siemens Italia - Settore Educativo. Questo successo mette in luce la capacità della nostra Academy e della regione Abruzzo di confrontarsi con i migliori gruppi nazionali su questi temi cruciali e rappresenta un bell'esempio di come la formazione di alto livello possa essere realizzata anche nelle zone interne della regione".

Il progetto, sviluppato in circa sei mesi di lavoro, è il risultato di una proficua collaborazione tra l'Its e l'azienda Elco di Carsoli, specializzata nella produzione di schede elettroniche. Fa parte delle attività laboratoriali tipiche dei corsi Its, che consentono agli studenti di realizzare prototipi reali e di acquisire competenze pratiche su tecnologie avanzate 4.0, inclusa l'intelligenza artificiale. Oltre alle competenze tecniche, il progetto promuove anche lo sviluppo di competenze trasversali, come il design thinking, il team building e il problem solving, sempre più richieste nel mondo del lavoro".