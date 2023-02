La scuola San Tommaso di Ortona celebra la giornata dei calzini spaiati: “Così abbracciamo la diversità"

Si celebra oggi, primo venerdì di febbraio, la giornata dei calzini spaiati che nasce per valorizzare la diversità. Questa giornata è, infatti, un inno alla diversità per sottolineare l'importanza dell'inclusività e del rispetto reciproco e per veicolare un messaggio di solidarietà e di accettazione degli altri. Nel dettaglio, la ricorrenza è nata in una scuola primaria del Friuli dall’idea della maestra Sabrina Flapp, per sensibilizzare i bambini all’autismo e ad altre diversità.

Proprio per questo, durante la mattinata di oggi, tutti gli allievi della scuola primaria San Tommaso di Ortona hanno partecipato ad un’iniziativa promossa dalle maestre che ha visto protagonisti proprio i bambini e tanti calzini colorati. Le classi della San Tommaso, infatti, hanno passeggiato per le principali vie della città portando un filo dove erano appesi tantissimi calzini colorati, tutti diversi, e con la complicità delle insegnanti hanno chiesto ai negozianti di appenderle ed esporle nelle proprie vetrine. In più, non è mancato il momento musicale. Infatti, sia in piazza della Repubblica che nella piazza adiacente il teatro Tosti, gli allievi hanno intonato una canzone relativa al tema della giornata.

“Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere ai bambini e mandare a tutti è immediato – dice la coordinatrice della scuola Cristiana Accardi – e cioè quello di comunicare con un gesto simbolico, contagioso e divertente quanto sia normale la diversità, perché ciascuno è unico ed è meraviglioso che sia così. Noi come scuola, facciamo della 'diversità' e dell’inclusione valori e baluardi su cui fondiamo i nostri programmi didattici, e poi abbiamo colto questa occasione per fare una bella passeggiata all’aria aperta in città.”