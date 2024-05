Gli alunni dell’infanzia “Via Masci” ricevono il premio di “Scuole viaggianti”, progetto ambientale di Estra

Per la tappa abruzzese gli alunni dell’infanzia “Via Masci” di Chieti, sezione A I.C. 2, si portano a casa il premio nell’ambito del progetto ambientale “Scuole viaggianti” di Estra, un tour della sostenibilità: dieci tappe a partire dal Molise che toccheranno le dieci scuole vincitrici protagoniste di speciali cerimonie di premiazione, durante le quali potranno godersi il loro meritato premio: lo spettacolo “Il Grande Sconquasso”.

All’iniziativa hanno partecipato oltre 23.000 studenti e più di 1.500 docenti provenienti da 838 istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria.

La cerimonia di premiazione è avvenuta nella giornata del 22 maggio: gli alunni hanno potuto ritirare il premio e assistere allo spettacolo “Il Grande Sconquasso” realizzato dalla compagnia teatrale Straligut e prodotto da Estra per le scuole. Utilizzando un sistema innovativo di auto-produzione di energia tramite una bici generatrice e pannelli fotovoltaici, lo spettacolo è caratterizzato da un basso consumo energetico e da un impatto ambientale ridotto a zero. Sul palco un'unica attrice-narratrice, Anna Amato, in sella a una bici collegata a un impianto di accumulo e a un sistema di co-generazione elettrica, che racconta le meraviglie incontrate nel suo lungo viaggio: un viaggio che si è concluso con l’ispirazione per cominciare a pensare che cambiare è possibile e che un futuro migliore si può creare insieme.

Per la scuola d’infanzia “Via Masci” di Chieti (questa mattina - 22 maggio) erano presenti la dirigente scolastica Giovanna Santini e per il comune di Chieti l’assessora all'ambiente Chiara Zappalorto e l’assessora all'istruzione Teresa Giammarino.

Oltre agli alunni teatini, sono stati premiati anche i bambini della scuola d’infanzia Villareia di Cepagatti, per la tappa abruzzese.