Al via i corsi di formazione professionale del programma Gol (Garanzia di occupabilità per i lavoratori)

Al via corsi di formazione professionale del programma Gol (Garanzia di occupabilità per i lavoratori), intervento finanziato dal Pnrr e portato avanti da Governo e Regioni: parte oggi la seconda fase che riguarda in particolare le politiche attive del lavoro e della formazione. I lavoratori disoccupati che sono stati profilati verranno convocati dai Centri per l’impiego regionali per l’avvio delle attività formative di riqualificazione o aggiornamento professionale.

“È un momento particolarmente atteso dai disoccupati entrati nel Programma – spiega l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale – perché trova compimento quel percorso di inserimento nel mercato del lavoro partito alla fine del 2022 con la profilazione di ognuno di loro da parte dei Cpi e che ora approda ad un percorso di formazione o aggiornamento professionale. L’obiettivo del programma è di fare da supporto al lavoratore in quel processo di riconversione professionale necessario per entrare nel mondo del lavoro”.

Il programma Gol prevede 5 percorsi, ma in questa fase del programma le Regioni ne tratteranno tre. “Questo significa – specifica l’assessore – che non tutti gli oltre 10 mila lavoratori abruzzesi profilati dai Centri per l’impiego verranno chiamati ma solo quelli che necessitano di completare e perfezionare le proprie competenze che ammontano a circa 4 mila”.

A tutti coloro ai quali verrà comunicato il corso di formazione o aggiornamento professionale assegnato, spetta la decisione di indicare l’organismo di formazione per lo svolgimento del corso stesso. Dal prossimo 13 marzo, invece, partiranno le comunicazioni verso tutti qui disoccupati che a seguito del processo di profilazione sono stati inseriti nel percorso 1, quello che prevede il reinserimento occupazionale: saranno le Agenzie di promozione del lavoro ad attivare politiche di inserimento nel mercato del lavoro, mentre tra la fine di marzo e gli inizi di aprile gli organismi di formazione dovrebbero avviare i corsi di formazione e aggiornamento professionale previsti per i percorsi 2 e 3.