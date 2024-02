La polizia postale incontra gli studenti in occasione del Safer Internet Day 2024

Polizia postale nelle scuole in occasione del Safer Internet Day 2024: l'iniziativa di sensibilizzazione a favore di un utilizzo favorevole della rete ha coinvolto martedì 6 febbraio anche le scuole dell'Abruzzo.



Tantissimi gli studenti collegati per riflettere insieme sull’importanza di un uso corretto e responsabile della tecnologia assistendo all’evento in diretta streaming di#cuoriconnessi, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con la polizia di Stato. Le attività del progetto sono rivolte alle scuole italiane secondarie di 1° e 2° grado e da sempre coinvolgono studenti, genitori e insegnanti e martedì è stato presentato il nuovo libro della collana “#cuoriconnessi”.

A Chieti la polpost è stata presente al liceo statale “Isabella Gonzaga”; a Teramo presso l’istituto comprensivo statale Giulianova 2”, a Pescara all’Ipsias “Di Marzio Michetti” e in provincia dell’Aquila nell’istituto comprensivo statale di Celano.

Nella prima parte dell’evento, moderata dallo speaker e divulgatore Rudy Bandiera, si è discusso con il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Vittorio Pisani e con l’amministratore delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti Monterastellidelle recenti evoluzioni dei reati online, degli ultimi dati sulle diverse forme di cyberbullismo, dell’importanza del corretto utilizzo dei dispositivi connessi alla rete e del ruolo dell’intelligenza artificiale.

Le conclusioni sono state affidate al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in videocollegamento dal Viminale, che ha ricordato la centralità del tema del cyberbullismo el’importanza di prevenire il fenomeno. “La rete è una straordinaria innovazione - ha affermato il ministro - ma ci sono dei rischi come nella vita reale". Il titolare del Viminale ha sottolineato poi "l’importanza di parlarne in eventi come #cuoriconessi per far sì che i giovani utilizzino il web e i social in modo responsabile. Chiedere aiuto e segnalare comportamenti dannosi alla polizia postale, agli insegnanti, ai genitori è essenziale”.