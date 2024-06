Pet-therapy: a Vasto il seminario per illustrare gli interventi assistiti con gli animali

Venerdì 21 giugno a Vasto, presso l'ente di formazione Polaris srl, si è svolto il seminario sulla pet-therapy per illustrare gli interventi assistiti con gli animali (iaa), pet-therapy e l'importanza della formazione degli operatori del settore secondo le linee guida nazionali e regionali.

Sono intervenuti Flavia Pagano, medico veterinario dirigente della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti; Giammarco Ianni, ex responsabile ufficio sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Roberta Del Borrello, medico veterinario esperto in iaa e Luisa Di Biagio, psicologa ed esperta in iaa ; gli esperti del settore hanno contribuito con le competenze e le testimonianze di chi da anni si occupa di pet-therapy.

Polaris è il primo ente in Abruzzo accreditato alla formazione sugli interventi assistiti con gli animali, riconosciuta dal Centro di ricerca nazionale - Crn.