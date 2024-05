Open day in ReD Academy: laboratori gratuiti per studenti, appassionati di cucina e professionisti del settore

La ReD Academy apre le porte a futuri studenti, appassionati di cucina e professionisti del settore. L'appuntamento è sabato 25 maggio, in contrada Severini 25 a Treglio.

La ReD Academy è un ente accreditato dalla Regione Abruzzo specializzato nelle arti culinarie, in tutte le sue espressioni (cucina, pasticceria, panificazione, gelateria, bar, management, comunicazione) e punto di riferimento della scena abruzzese, in attivo da oltre 10 anni per la formazione professionale con rilascio di qualifica riconosciuta UE.

Le attività didattiche previste per l’open day si svolgeranno nei laboratori dotati di tecnologia all’avanguardia dove i partecipanti potranno mettere in pratica, attraverso delle lezioni demo organizzate, gli insegnamenti degli insegnanti d’eccellenza presenti tra gli ospiti.

Il programma:



Ore 10 Lezione Pasta Fresca

Aula Cucina Lezione gratuita di pasta fresca con lo chef Massimo Polidori



Ore 10 Vino: Villamagna DOC -Torre Zambra

Aula Teoria Lezione gratuita di avvicinamento al vino con Torre Zambra - Focus Villamagna DOC con Federico De Cerchio e Guerino Pescara

Ore 10.00 Lezione Bignè e Craqueline

Aula Pasticceria Lezione gratuita Bignè e craqueline con Daniele Farchione



Ore 14.30 L'Olio Extra Vergine di Oliva Ursini

Aula Teoria Lezione gratuita di avvicinamento all'Olio Extra vergine di Oliva – Con Giuseppe Ursini

Ore 15 Lezione Primi piatti di pesce

Aula Cucina Lezione gratuita Primi piatti con Nicola Fossaceca (Ristorante Al Metrò)

Ore 15.00 Le decorazioni in pasticceria

Aula Pasticceria Lezione gratuita su creme in pasticceria con Silvia Celi

Ore 17 Asado Argentino con Marfisi Carni e Birrificio Pesce Palla

Tutti i corsi sono su prenotazione su info@redresearch.it