Usi civici per i Comuni: il collegio dei geometri organizza un seminario a Chieti

Lunedì 27 marzo, alle ore 9, nella sala consiliare della Provincia è in programma il seminario sul tema “Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 47 “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici" - Nuove prospettive", patrocinato dal consiglio regionale dell’Abruzzo e organizzato in collaborazione con il collegio dei geometri della Provincia e con il patrocinio dell’Anci Abruzzo.

A intervenire saranno: il presidente della Commissione Bilancio, e promotore dell’iniziativa, Fabrizio Montepara, il consigliere regionale Americo Di Benedetto, il professore ordinario di diritto costituzionale e degli Enti locali dell’università dell’Aquila Fabrizio Politi, il dirigente del Servizio foreste e Parchi della Regione Sabatino Belmaggio, il responsabile Ufficio Usi civici e Tratturi della Regione Fernando Santomaggio, il presidente del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Chieti Giandomenico Scioletti, il presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Chieti Massimo Staniscia; modererà l’incontro il giornalista Pietro Lambertini.

Ai partecipanti iscritti al Collegio dei geometri verranno riconosciuti 4 crediti formativi.