Al via il terzo corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati organizzato dalla garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali.

Un percorso di 25 ore complessive e articolate in 7 giornate formative,dal 9 giugno al 21 luglio destinato ad un massimo di 50 persone. Il corso sarà coordianto dall’avvocato Amelide Francia del Foro di Teramo e la direzione scientifica sarà a cura della professoressa Cinzia Turli.

"Non possiamo restare inerti innanzi alla solitudine ed alle difficoltà dei minori stranieri non accompagnati - dichiara Falivene - ossia di tutti quei minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. Parliamo di bambini o ragazzi soli, quindi, privi di alcun riferimento e protezione di un adulto, e che accogliamo nel nostro Paese senza però donargli una reale dimensione sociale e d'integrazione in una famiglia. Si lavoradunque sul territorio per garantire una adeguata dimensione sociale. Presto avreo un focus da sottoporre al tavolo nazionale Affido e in sede ministeriale. Mi auguro - conclude la garante - che la società civile risponda al mio appello di solidarietà, come avvenuto per tante altre emergenze, da ultima l’assistenza fornita ai rifugiati della guerra in Ucraina, ancora una volta con fatti tangibili e soprattutto con grande entusiasmo".

Gli interessati al corso possono far pervenire la propria candidatura entro il 7 giugno secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale all’indirizzo https://www.crabruzzo.it/avvisi/avviso-pubblico-corso-di-formazione.

La Regione Abruzzo segnala inoltre, che con l’approvazione del decreto interministeriale sono state definite le spese rimborsabili e la procedura per ottenere i rimborsi dovuti, così rafforzando il ruolo e il riconoscimento dei tutori volontari, privati cittadini che a titolo gratuito mettono a disposizione il proprio tempo per sostenere i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di integrazione.