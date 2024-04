Formazione ferroviaria, oltre mille partecipanti alle prove scritte di Tua nel polo fieristico di Lanciano

Tua investe sul futuro professionale dando seguito alle prove selettive scritte per i corsi di formazione tecnico-specialistici per 80 figure tra macchinisti, capitreno, manutentori dei treni e manutentori dell’infrastruttura.

La società di trasporti è stata, infatti, individuata quale soggetto attuatore della Regione Abruzzo che, nella legge di assestamento al bilancio di previsione 2023-2025, ha previsto un fondo per la formazione ferroviaria. Un investimento lungimirante che mira ad arricchire professionalmente un comparto, quello del trasporto su ferro, nel quale le parole d’obbligo sono formazione continua ed estrema professionalità.

Nel padiglione 2 del polo fieristico di Lanciano sono state espletate le quattro selezioni scritte; la domanda di partecipazione è stata di quasi 1100 ragazzi. Le prove scritte sono state costituite da questionari di 50 quesiti a risposta multipla riguardanti gli ambiti specifici della condotta dei treni, dell’accompagnamento, della manutenzione veicoli e di quella dell’infrastruttura ferroviaria, oltre ad inglese, informatica e cultura generale.

I candidati che risulteranno idonei potranno affrontare le prove orali tecnico-motivazionali. A seguire, quindi, l’avvio dei quattro corsi professionalizzanti, gestiti dalla Tua con un centro di formazione riconosciuto dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). E la Tua, secondo quanto previsto dell’articolo 13 dell’avviso di selezione, si è già attivata per scorrere le graduatorie e prevedere altre sessioni formative. Quindi non solo 80 profili professionali da formare, ma potenzialmente anche molti di più.

“La giornata di oggi è molto importante per la nostra azienda – spiega Gabriele De Angelis, presidente della Tua – perché la nostra realtà ha dimostrato, grazie al supporto della Regione Abruzzo, di curare e di investire su di un comparto tanto delicato e meticoloso dal punto di vista della sicurezza qual è quello ferroviario. Assieme al consiglio di amministrazione che presiedo – continua De Angelis – ci siamo già attivati per reperire altre risorse finanziare e prevedere altre sessione formative scorrendo la graduatoria finale. La formazione rappresenta una leva talmente importante in questo mondo che riteniamo sia la vera e propria chiave del successo; mettere a disposizione della collettività un serbatoio di risorse umane così qualificate è, per noi, un motivo di grande soddisfazione professionale ed aziendale”.

Qualche curiosità, infine. Dieci sono state le ragazze che hanno partecipato alla selezione per macchinista. Rilevante le 'quota rosa' di candidate al bando per capitreno: ben 57 donne, infatti, hanno partecipato alla prova scritta.