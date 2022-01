L'associazione Laboratorio Tradizioni d’Abruzzo organizza un corso sulla voce con Di Carlo

L'associazione Laboratorio Tradizioni d’Abruzzo organizza un corso sulla voce tenuto dal professor Massimiliano Di Carlo. Il corso si svolgera? dal mese di gennaio al mese di giugno, un fine settimana al mese, tre ore il sabato pomeriggio e tre ore la domenica mattina, a Torrevecchia Teatina.

Massimiliano Di Carlo è musicista e ricercatore. Dopo una formazione classica in conservatorio come strumentista e un periodo decennale di lavoro in enti lirico sinfonici e nei contesti della musica contemporanea italiana e tedesca, intraprende un percorso di ricerca artistica ed etnografica sui repertori di tradizione orale dell'Italia centrale. Dal 2015 insegna presso il conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara. Tiene concerti e seminari in teatri e centri culturali in Italia e all'estero.

Programma del corso:

- elementi di antropologia ed etnomusicologia riguardanti la funzione rituale della musica e del ballo in ambito tradizionale

- sviluppo della voce naturale intesa come estensione del suono della voce parlata - sviluppo della "voce di gola" ovvero la modalita? vocale utilizzata tradizionalmente

- sviluppo della percezione uditiva sulla base delle altezze caratteristiche dei canti tradizionali abruzzesi

- lavoro corporeo volto alla corretta respirazione corretta postura e ricerca del tono muscolare funzionale al senso di "in-tonazione" (rapporto orecchio-corpo- voce)

- studio del repertorio tradizionale (canti di lavoro, a voce sola e polivocali, serenate, stornelli su tamburello, organetto e zampogna, canti di questua)

Le lezioni si terranno nei giorni 22-23 gennaio, 19-20 febbraio, 19-20 marzo, 23-24 aprile, 21-22 maggio, 18-19 giugno.

Per informazioni e dettagli: Paola 333 9456333; studioplanamente.paola@virgilio.it.