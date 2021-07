Nuovi corsi di formazione riconosciuti in partenza quest’anno

A breve inizierà il nuovo anno didattico e chiunque volesse approfondire gli studi o imparare un mestiere, scoprendo tutto quello che c’è da sapere, ci sono i corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Abruzzo e con rilascio di certificato di qualifica professionale di Academy For Me.

Acconciatore, estetica, Oss, Aso, chef, meccatronico, segretario d’azienda e accompagnatore cicloturistico: questi sono alcuni dei corsi più richiesti che a breve inizieranno per tutti coloro che volessero partecipare. Inoltre, chi si iscriverà entro il 6 agosto potrà usufruire di una promozione esclusiva.

Ogni corso prevede un periodo di stage in aziende rappresentative del settore oltre alla parte teorica.

I corsi saranno tenuti da Academy For Me, via Filippo Masci 32 (centro commerciale Centauro). I contatti, per eventuali richieste e informazioni, sono: 0871 64430 info@academyforme.it